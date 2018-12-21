BuzzFeed: в России получали данные из минфина США в 2016 году
Чиновники из министерства финансов США использовали Gmail, чтобы передавать данные российской стороне. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на источник в департаменте по расследованию финансовых преступлений.
По данным издания, канал связи возник в последние несколько месяцев президентского срока Барака Обамы, в разгар якобы имевшей место кампании России по вмешательству в американские выборы. Отмечается, что российская сторона требовала от коллег в США данные о «диссидентах, ученых, частных детективах и американских гражданах».
Источник подчеркнул, что чиновники минфина грубо нарушили протокол и могли открыть сервера для потенциальных хакеров, поскольку вложения в письмах от россиян могли содержать вирусы.
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