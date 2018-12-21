NYT: и.о. генпрокурора США отказался взять отвод по «российскому делу»

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Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер не стал отказываться от ведения «российского дела», несмотря на рекомендации высокопоставленного лица, консультировавшего его по профессиональной этике. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что теперь за Уитакером будет последнее слово в отношении любых моментов расследования. По данным издания, и.о. генпрокурора еще не ознакомился с ходом расследования, однако информацию получил один из его советников.

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Согласно правилам минюста США, Уитакер сможет потребовать от спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера объяснить его действия, и заблокировать их, если предпринятые спецпрокурором шаги покажутся «неуместными или неоправданными».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выбрал нового генпрокурора.