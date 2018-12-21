Песков рассказал о необходимости США «нянчиться» с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон вложил много средств в государственный переворот на Украине и теперь вынужден «нянчиться» с президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, вложения в Порошенко должны «как-то окупиться», однако этого не происходит, поэтому «ситуацию нужно спасать изо всех сил».

Реклама

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции<...> слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот», — заявил Песков в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о рейтинге Порошенко.