Глава Евросовета пообещал больше не петь

Глава Евросовета Дональд Туск распространил видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке, передает РИА «Новости».

На записи присутствует отрывок, снятый в 1996 году, где молодой Туск на польском телевизионном шоу исполняет традиционную рождественскую песенку.

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Затем на видео появляется Туск сегодняшний и на фоне новогодней елки столь же нестройно исполняет ту же песню.

«Хорошо, больше петь не буду, обещаю», — иронично прерывает он свое исполнение.

Он также пожелал всем европейцам любви и надежды.