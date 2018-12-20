Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие Ирану

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонную беседу, во время которой обсудили дальнейшее противостояние Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Отмечается, что лидеры стран провели переговоры после сообщений о выводе американских войск из Сирии.

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«Оба лидера обсудили пути продолжения сотрудничества между Израилем и США в противодействии иранской агрессии», — говорится в сообщении израильского правительства.

Детали переговоров не приводятся.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.