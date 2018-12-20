Путин назвал спецслужбы опорой России

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Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере ко Дню работника органов безопасности заявил, что спецслужбы являются «опорой государства». Слова президента передает ТАСС.

«Отечественные спецслужбы, и так было всегда, — это важнейшая опора нашего государства», — заявил Путин.

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При этом российский президент подчеркнул, что спецслужбы выполняют «множество серьезных задач», главной из которых является борьба с терроризмом.

Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал пытки в колониях.