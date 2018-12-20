Smm-щик Трампа рассказал, как «подсадил» его на твиттер

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Бывший помощник президента США Дональда Трампа по социальным сетям Джастин Маккони в интервью Politico рассказал, как «подсадил» Трампа на твиттер.

Джастин Маккони работал в Trump Organization директором по социальным медиа с 2011 до 2017 год. Издание называет его первым помощником Трампа по социальным сетям.

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Маккони вспоминает момент, когда он понял, что Трамп впервые сам опубликовал сообщение в своем аккаунте, который зарегистрирован в 2009 году. Это произошло в феврале 2013 года. Как отмечает Politico, первый твит Трампа был «вежливым», это отличается от агрессивного потока постов на данный момент. В сообщении он поблагодарил актрису Шерри Шеппард за ее комментарий о Трампе в эфире телевидения. На следующее утро сотрудники, имевшие доступ к учетной записи Трампа, сказали, что они не публиковали сообщение, этого не делал и Маккони.

Как поясняет издание, до этого аккаунт Трампа вели его помощники: сначала Маккони, например, набирал сообщение, а затем отправлял его Трампу.

«Момент, когда я осознал, что Трамп может вести твиттер сам был сравним со сценой из «Парка Юрского периода», когда доктор Грант понял, что велоцирапторы научились открывать двери», — поделился Маккони.

В январе 2011 года Трамп пригласил Маккони в кабинет. На встрече с Трампом он перевел тему на возможности социальных сетей, на что Трамп cказал: «Я слышал об этом. Разве это не то, чем [Барак] Обама [в то время президент США] пользуется?».

Маккони рассказывает, как превозносил достоинства Интернета Трампу и его семье. Он вспоминает, что хотел, чтобы Трамп «комментировал все и вся».

Теперь бывший smm-специалист Трампа в интервью изданию советует президенту США быть менее агрессивным в твиттере и относиться к себе с большим чувством юмора. Он советует Трампу транслировать прямые эфиры из Овального кабинета, и сетует, что президент не пользуется функцией «Истории» на платформе инстаграм, которую часто используют другие политики и, в частности, возможный соперник Трампа на президентских выборах в 2020 году демократ Бето О'Рурк.

Ранее Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности.