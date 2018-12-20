Путин дал интервью девушке и исполнил ее мечту

Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что девушка, среди прочего, спросила Путина, как он стал президентом, и что он загадает на Новый год.

В конце беседы девушка попросила разрешения обнять Путина, после чего они обменялись подарками. Путин подарил девочке гаджеты и билеты на концерт, а она ему — игрушечную собаку, которую сделала сама.

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В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей.

Волонтеры предложили президенту взять конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.