Путин рассказал, хочет ли править миром

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста The Wall Street Journal о том, хочет ли он править миром.

«Что касается управления миром — мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, с расходами на оборону — $700 млрд с лишним почти», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что желание России управлять миром является штампом, навязываемым Западу для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. Так, по его словам, чтобы сплачивать страны НАТО необходима внешняя угроза, на роль которой хорошо подходит Россия как крупнейшая ядерная держава.

Президент отметил, что русофобия дает возможность обеспечивать внутриполитическое благополучие некоторых стран на основе прежних исторических страхов. Такой подход, по его словам, вреден тем, что является эксплуатацией фобий прошлого, вредящей движению вперед.

Путин также заявил, что главной целью внешней политики России является обеспечение благоприятных условий для развития России, чтобы она заняла достойное место на мировой арене, «как равный партнер среди равных».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.