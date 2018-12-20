Путин: хватать невиновных не будем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/12101401/RIAN_5736980.HR-pic905-895x505-51443.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе задержания иностранных граждан Россия не будет следовать принципу «око за око».

«Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, независимо от их национальной принадлежности, мы будем реагировать, но хватать невиновных людей, чтобы их только обменять, мы не будем».», — сказал Путин, отвечая на вопрос о задержании россиян за рубежом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.