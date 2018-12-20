Путин: мы не знаем, что будет после заключения мирного договора с Японией

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Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне неизвестен уровень суверенности Японии в вопросе принятия таких решений, как заключение мирного договора.

В частности, он обратил внимание на то, что в Японии уже есть действующая американская военная инфраструктура, в частности — военная база США на Окинаве. Глава государства указал, что губернатор Окинавы, как и местные жители, выступают за вывод базы и против укрепления ВВС США, однако ничего не могут с этим сделать.

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«По поводу возможностей Японии принимать участие в этих решениях — это для нас закрытая часть. Мы не понимаем уровень суверенности Японии в принятии этих решений», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россию беспокоят планы размещения в Японии ПРО США, так как власти страны не считают эти системы вооружения оборонительными.

«Что будет происходить после заключения мирного договора мы не знаем», — добавил он.

Путин отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделяет мнение о том, что сегодняшнее состояние отношений между двумя странами не является нормальным, так как они заинтересованы в развитии отношений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.