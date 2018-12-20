Путин рассказал, удалась ли провокация в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста об инциденте в Керченском проливе.
«Не считаете ли вы, что провокация в Керченском проливе удалась», — спросил журналист.
«Мне кажется, что провокации — всегда плохи. Провокация рассчитаны на обострение ситуации», — заявил Путин.
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По его словам, эта провокация нужна была украинской стороне из-за выборов. Но это, в конечно итоге, навредило интересам государства.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.