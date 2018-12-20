Премьер-министр Италии рассказал, готов ли уступить свой пост
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, планирует ли он уступить свой пост вице-премьеру и главе МВД Маттео Сальвини после европейских выборов в мае. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он не собирается покидать свой пост.
«Честно говоря, я не готов передать эстафету», — отметил Конте.
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Он добавил, что действующее правительство является выразителем проекта реформ, требующего всей полноты мандата.
Ранее сообщалось, что Италия и Евросоюз согласовали бюджет.