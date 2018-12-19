Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа и поручил оформить это решение, передает ТАСС.

«Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных указом президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации», - говорится в перечне поручений.

Реклама

Администрации президента РФ предстоит внести соответствующие изменения в указ президента «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Администрации главы государства предстоит разработать и представить проект распоряжения президента о формировании рабочих групп Госсовета РФ по ключевым отраслям экономики, определив порядок их работы, а также их руководителей из числа высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.