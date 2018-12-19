WP объяснила, почему «российское дело» Мюллера может стать катастрофой для демократов

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Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» может навредить не только республиканцам, но и демократам, пишет Марк Тиссен в колонке The Washington Post.

Мюллера назначили для того, чтобы он выяснил, был ли сговор Трампа с Россией с целью его победы на президентских выборах 2016 года. Если он найдет неопровержимые доказательства преступного сговора, то Трамп будет — и должен быть — отстранен от должности, пишет WP. Однако если спецпрокурор США в рамках «российского дела» не докажет сговора, а федеральные прокуроры найдут доказательства по каким-либо другим обвинениям, не связанным с заговором с Россией, то это станет плохим сценарием для демократов, пишет колумнист.

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Для подтверждения этого автор приводит несколько причин. Так, основа демократов потребует, чтобы новое демократическое большинство в палате представителей конгресса США объявило импичмент президента США, даже если обвинения не имеют ничего общего с Россией, говорится в материале. Здесь подойдет любой предлог для импичмента Трампа, поскольку их беспокоят не связи Трампа с Россией, а то, как от него избавиться, отмечается в материале. И новое демократическое большинство вряд ли сможет не подчиниться давлению широких масс, пишет газета.

Во-вторых, такая попытка отстранить Трампа от должности потерпит неудачу, считает автор. Шансы на то, что две трети cената США проголосуют за отстранение Трампа из-за обвинений в выплатах женщинам за молчание о связях с ним или финансовые нарушения, которые были совершены до инаугурации — на нуле, отмечает Тиссен.

Так, демократы в порыве желания во что бы то ни стало представить Трампа к импичменту могут столкнуться с обратным результатом и «подстегнуть» рейтинги одобрения Трампа, объясняет Тиссен. Например, Билл Клинтон покидал свой пост с самым высоким рейтингом одобрения по итогам исследования Gallup, пишет WP.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.