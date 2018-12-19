CNBC рассказал, насколько затянется «российское дело» Мюллера

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Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в выборы президента 2016 года, как предполагается, продлится в 2019 году, говорится в материале CNBC.

В последнее время было много информации о том, что расследование Мюллера может завершиться до начала нового года. Однако последние события говорят о том, что «российское дело» вряд ли скоро закончится, отмечает CNBC.

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Так, во вторник, 18 декабря, федеральный суд в Вашингтоне отложил приговор бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Судья не установил новую дату вынесения приговора, однако постановил предоставить отчет по делу на 13 марта, говорится в материале.

Кроме того, предположительная дата вынесения приговора бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту назначена на 5 марта. Мюллер также может предъявить новые обвинения в рамках собственного расследования о вмешательстве в выборы, пишет CNBC.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс. Президент США Дональд Трамп отрицает сговор с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года.