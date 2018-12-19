Президент Латвии призвал мэра Риги покинуть свой пост

Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что мэру Риги Нилу Ушакову следует уйти в отставку из-за коррупционного скандала, который связан с предприятием, занимающимся городским транспортом. Об этом сообщает Delfi.

Данное заявление латвийский президент сделал в эфире местного телевидения.

Реклама

«Это [отставка Ушакова], по моему мнению, было бы правильно, ибо, смотря в общем, в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — сказал Вейонис.

Он подчеркнул, что Латвии необходимо двигаться к европейским политическим стандартам, которые, по его мнению, предписывают политикам уходить со своих постов, если их уличили в «безответственном поведении».

Ранее Ушаков раскритиковал запрет на обучение на русском языке в Латвии.