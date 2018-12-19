В Госдепе рассказали о новых санкциях против России из-за Скрипалей

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США в данный момент решают, каким должен быть второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Представитель напомнил, что американская администрация никогда заранее не объявляет о том, какие санкции будут введены.

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«Однако речь идет о вопросе, который мы продолжаем рассматривать, который мы очень хотим решить правильно», — подчеркнул представитель.

Других подробностей он не привел.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Великобритания, Евросоюз и США считают, что к отравлению причастны российские спецслужбы. Официальная Москва отвергает причастность России к инциденту.

Первая часть американских санкций против России из-за дела Скрипалей была введена 27 августа.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят расширить санкции в отношении России.