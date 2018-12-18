Politico: Трамп запускает беспрецедентную машину по своему переизбранию в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп планирует развернуть беспрецедентный аппарат для своего переизбрания на президентских выборах 2020 года, пишет Politico.

Речь идет об «упорядоченной организации», в которую войдут Национальный комитет Республиканской партии и предвыборный штаб. Согласно плану, который находится в работе уже несколько недель, штаб и нацкомитет объединят свои фандрайзинговые программы. Также они будут работать в одном здании, а не в отдельных, как это было раньше. Издание пишет, что объединенная структура получила название Trump Victory (с англ. — «победа Трампа».).

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Отмечается, что цель состоит в том, чтобы создать единую структуру, которая была бы энергичной, и, к тому же, экономила ресурсы, снизила дублирование функций среди персонала и минимизировала внутреннюю междоусобную борьбу. Politico пишет, что в то время как разделенные демократы борются за номинацию от своей партии, республиканцы должны получить «организационное преимущество».

Многие высокопоставленные члены Республиканской партии признают будущую выгоду от такого союза, но вместе с этим и осознают политические риски от тесного сотрудничества аппарата партии с президентом США в тот момент, когда он находится под политическим и юридическим давлением, пишет издание.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа назвал Fox News условие допроса президента специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».