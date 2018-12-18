Власти Крыма оценили принятие резолюции ГА ООН о «милитаризации»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятие резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации полуострова «очередным витком глупости». Об этом он написал в фейсбуке.
По словам политика, силы в Крыму находятся в полной готовности. Однако глава республики выразил надежду на то, что «здравый смысл возобладает» и никто не будет развязывать конфликт с Россией.
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«Считаю это (принятие резолюции — «Газета.Ru») очередным витком глупости, поскольку уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины – абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», — подчеркнул Аксенов.
Ранее в Совфеде оценили последствия принятия ГА ООН резолюции по Крыму.