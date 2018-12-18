WSJ: идея усилить европейское давление на Россию «набирает обороты»

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Европейский союз и Украина призвали к более жестким мерам в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает WSJ, на данный момент со стороны Запада действия России вызвали не более чем осуждение. Cпециальный посланник США по Украине Курт Волкер в понедельник выступил за целенаправленные санкции против российских чиновников, в то время как премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал объединение этих мер вместе с масштабными экономическими санкциями против Москвы. Кроме того, Волкер заметил, что Россия так и не показала, что готова обеспечить свободу судов в проливе. По его словам, идея усиления давления на Россию «набирает обороты».

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Лидеры ЕС на прошедшей неделе осудили применение со стороны россиян оружия во время задержания украинских моряков, пишет издание. Они также потребовали отпустить 24 украинских моряка и восстановить свободное судоходство в Керченском проливе.

Тем не менее, в Евросоюзе до сих пор не приняли конкретных мер из-за данного инцидента. Так, санкции ЕС ввел в 2014 году из-за кризиса на Украине. Однако, отмечает WSJ, существенному давлению на Москву препятствовали глубокие разногласия в европейском блоке. Так, Германия и Франция не решились усилить европейское давление на Россию из-за инцидента, а европейские дипломаты заявили, что их усилия были сосредоточены на освобождении украинских моряков и снижении напряженности.

25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и находящиеся внутри моряки на пути к Керченскому проливу были задержаны и арестованы российскими пограничниками. При задержании погранслужба ФСБ применила оружие. В России считают, что корабли Украины нарушили государственную границу страны. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы. Президент Украины Петр Порошенко ранее назвал войной события в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма.