Спецпрокурор по «российскому делу» опубликовал показания одного из фигурантов
Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, опубликовал отчет о показаниях Майкла Флинна, экс-помощника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом сообщает CNN.
Из отчета следует, что Флинн дал ложные показания о его контактах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком. Во время допроса экс-советник предоставил агентам ФБР другие сведения о содержании его бесед с Кисляком.
Реклама
На телеканале отметили, что отчет содержит «четкие примеры» того, что Флинн отрицает сотрудничество с российскими властями.
Ранее CNN рассказал о контактах окружения Трампа с россиянами.