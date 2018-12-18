Спецпрокурор по «российскому делу» опубликовал показания одного из фигурантов

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Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, опубликовал отчет о показаниях Майкла Флинна, экс-помощника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом сообщает CNN.

Из отчета следует, что Флинн дал ложные показания о его контактах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком. Во время допроса экс-советник предоставил агентам ФБР другие сведения о содержании его бесед с Кисляком.

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На телеканале отметили, что отчет содержит «четкие примеры» того, что Флинн отрицает сотрудничество с российскими властями.

Ранее CNN рассказал о контактах окружения Трампа с россиянами.