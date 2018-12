В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа

Журналист Яшар Али опубликовал в своем твиттере предвыборный ролик американского лидера Дональда Трампа, в котором содержится призыв поблагодарить президента за успехи в экономике.

По словам Али, ролик показали на телеканале CNN.

Он отметил, что звонок по номеру, по которому предлагается поблагодарить президента, ведет на призыв к сбору средств на президентскую кампанию Трампа в 2020 году. По словам Али, это «необычно» для президентской кампании.

Ранее сообщалось, что популярность Трампа упала после выборов в конгресс.

First 2020 ad? This Trump ad, featuring his campaign manager @parscale, just aired on CNN. It's a minute long and asks viewers to call an 800 number to leave a thank you message for POTUS. I called the number and it leads to a fundraising appeal (not unusual for pres campaigns) pic.twitter.com/yB3Rb1pJKe