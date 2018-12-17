В Совфеде прокомментировали слова Волкера о возможных санкциях

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала слова спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера, который не исключил введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает RT.

По ее словам, России нет смысла отвечать «США и их вассалам», так как Москва ничего противоправного не совершала.

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«Действия США направлены на мировую эскалацию конфликтов посредством подстрекательства и недобросовестной конкуренции», — считает сенатор.

Она добавила, что системные провокативные заявления США «стали неотъемлемым атрибутом американской внешней политики».

Ранее Волкер заявил, что США допускают введение новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.