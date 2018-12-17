Hill: экс-глава ФБР раскритиковал Трампа из-за «лжи» об обысках его личного юриста
Бывший глава ФБР Джеймс Коми раскритиковал президента США Дональда Трампа после его сообщения в твиттере об обысках ведомства в кабинете экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, пишет The Hill.
Экс-глава ФБР сопроводил свое сообщение скриншотом твита Трампа. В нем Коми также раскритиковал республиканцев за то, что они не выступают против американского президента.
«Это от президента нашей страны, лгущего о законном исполнении ордера на обыск, выданного федеральным судьей. Позор республиканцам, которые молчат в данный момент — за ФБР, верховенство закона и правду», — написал Коми в своем твиттере.
Трамп в своем твиттере написал, что ведомство «ворвалось» в офис Коэна. Обыски прошли в апреле, во время которых ФБР изъяло ряд документов. Помимо этого, также были изъяты документы из его дома и гостиничного номера, говорится в материале.
Агенты ФБР руководствовались ордером на обыск, который отчасти был предоставлен по рекомендации специального прокурора США Роберта Мюллера, ведущего дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.