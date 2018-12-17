Handelsblatt: председательство Австрии в ЕС стало разочарованием

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В конце года в Совете Европейского союза (ЕС) завершится председательство Австрии, чья деятельность на этом посту стала «разочарованием», пишет Handelsblatt.

В материале отмечается, что канцлер Австрии Себастьян Курц провозгласил государство в качестве «мостостроителя» в рамках ЕС. По его словам, планировалась использовать председательство для снижения напряженности. Однако издание констатирует, что глава австрийского правительства не смог этого выполнить.

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Кроме того, Австрия обозначила девиз своего председательства — «Европа, которая защищает». Курц заявил о расширении агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex c 1,2 тыс. человек до 10 тыс. к 2020 году. Курц столкнулся с сопротивлением в некоторых странах, и теперь расширение кадрового состава отодвинуто на 2027 год. Помимо этого, саммит ЕС в Зальцбурге в сентябре прошлого года не стал прорывным, пишет издание.

Также на деле не решен вопрос с распределением беженцев — он остался лишь на бумаге по итогам июньского саммита ЕС. Так, члены еврозоны по-прежнему не могут договориться о распределении беженцев, отмечается в материале.

Вскоре Австрию сменит Румыния, которая займет место председателя ЕС. Однако неблагоприятная обстановка в этой стране наступила в неудачный для Евросоюза момент, заключает газета.