New Yorker рассказал о пределе терпения в отношениях Меркель и Трампа

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Какой бы ни была жесткой риторика канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении американского президента Дональда Трампа, она никогда бы не могла стать его соперником, пишет New Yorker.

У Меркель нет военных, чтобы противостоять России, нет ядерного оружия и денег, чтобы достичь этой цели, отмечает журнал.

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Так, в июле этого года в последний день саммита НАТО в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести чрезвычайное заседания за закрытыми дверьми. Той «чрезвычайной ситуацией» был президент США Дональд Трамп, пишет New Yorker. Минутами ранее президент опоздал на сессию, где президенты Украины и Грузии выступили за вступление в Североатлантический альянс.

Трамп прервал их заседание и набросился на членов альянса, назвав их тунеядцами и иждивенцами, которые пользуются благами Соединенных Штатов. Трамп даже пригрозил покинуть НАТО, в случае если члены организации не повысят расходы на оборону. Как отмечает издание, тогда словесная атака Трампа была сосредоточена на Меркель. Во время того заседания Меркель вместе с другими европейскими лидерами выработала стратегию того, как противостоять Трампу, однако единого мнения среди лидеров не было, отмечается в материале.

Тем не менее, в Европе обеспокоены тем, что цели Трампа выходят за рамки настойчивых требований к Меркель.

«Многие европейские лидеры сказали мне, что они убеждены, что президент [США Дональд] Трамп намерен разрушить ЕС», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник изданию.

Отмечается, что после Трамп начал публично называть Евросоюз «врагом» и способствовать возрождению национализма, который президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Меркель рассматривает как непосредственную угрозу.

Как пишет New Yorker, в течение долгого времени Европа зачастую боролась с американскими президентами, однако никогда за 70 лет после окончания Второй мировой войны она не сталкивалась с настолько открытым враждебным отношением по отношению к ее основным институтам. C момента избрания Трампа президентом Меркель не питала иллюзий о легком сотрудничестве с ним, пишет журнал. Однако канцлер ФРГ преодолела серьезные разногласия с двумя предшественниками Трампа — Бараком Обамой и Джорджем Бушем, с которыми наладила тесное партнерство.