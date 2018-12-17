В МИД России появится департамент информационной безопасности

В министерстве иностранных дел России в скором времени появится департамент информационной безопасности, сообщает ТАСС.

Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В скором времени в МИД России откроется департамент по информационной безопасности как административная реакция на проявление все более и более актуальной проблемы», — заявил Ульянов.

Ранее сообщалось, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг.