Песков рассказал о неонацизме на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти закрывают глаза на проявления неонацизма в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, определенные проявления неонацизма на Украине «очевидны и бесспорны», в связи с чем объяснима оценка действий Киева, который занимается попустительством в отношении подобных проявлений.
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«Это и тот факт, что неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, и они публично говорят о своем отношении к тем или иным событиям, они занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности идеологии этих нацистов», — подчеркнул Песков.
Ранее украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов.