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Два года тревожного президентства Дональда Трампа усилили беспокойство Вашингтона о будущем американской власти и о том, каким образом Соединенным Штатам следует добиваться главенствующей роли на раздробленной планете, и нужно ли это, пишет газета The Washington Post.

Однако безусловно дискуссии об убывающей роли США в качестве мировой сверхдержавы были и до Трампа, замечает WP.

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Так, ранее Трамп вышел из парижского соглашения по климату, ввязался в торговые войны, расторг иранскую ядерную сделку, часто принижал американских союзников. Эти действия американского президента на международной арене не только потревожили зарубежных партнеров, но и расстроили Вашингтон, пишет газета.

Кроме этого, значительной проблемой эксперты называют то, что Трамп выбрал курс на конфронтацию с Китаем. Аналитики сравнивают лихорадочный момент с периодом XIX века, когда европейские имперские державы вступили в союзы, которые в конечном итоге привели мир к конфликту, пишет издание.

«То, что мы видим, напоминает середину девятнадцатого века: порядок после Второй мировой войны, после холодной войны не может быть восстановлен, однако мир еще не находится на грани системного кризиса», — считает Ричард Хаасс, президент Совета по международным отношениям.

Тем не менее, находящиеся в настоящее время у власти американские чиновники, включая президента Дональда Трампа, все еще могут предотвратить катастрофу, пишет WP.