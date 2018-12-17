В Кремле не стали комментировать отчет о «вмешательстве» в выборы в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о «вмешательстве» России в выборы в США, сообщает РИА «Новости».
«Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь», — сказал Песков.
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Он отметил, что, не имея информации, лишен возможности это комментировать.
Ранее The Washington Post сообщил, что для комитета сената США по разведке подготовлен новый отчет о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы. Как отмечалось, документ основан на «самом развернутом анализе» миллионов публикаций в социальных сетях.