Спецпредставитель США намерен посетить Сеул

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган планирует посетить Южную Корею на этой неделе. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, Биган намерен обсудить со своим южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном ситуацию вокруг денуклеаризации Северной Кореи.

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Как отмечается, стороны планируют обменяться мнениями об исключении из санкций ряда проектов межкорейского экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что СМИ уличили КНДР в продолжении поставок нефти в обход санкций.