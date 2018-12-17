Трамп раскритиковал экс-генпрокурора США из-за «российского дела»
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывшему генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу должно быть стыдно за расследование «вмешательства России» в американские выборы.
«Сешнс должен стыдиться в первую очередь, что позволил начать этот всеобщий обман», — написал Трамп.
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По его словам, данное расследование является «мошенничеством демократов».
Он также подчеркнул, что никакого сговора с Россией не было.
Ранее СМИ сообщили, что в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России».