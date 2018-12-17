Демократ заподозрил Трампа в связях с Россией через Deutsche Bank

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Новый председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что намерен запросить у Deutsche Bank информацию о транзакциях американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, данные документы якобы могут содержать свидетельства подозрительных или незаконных сделок между компанией Trump Organization и представителями России.

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Он также добавил, что Deutsche Bank якобы выплатил «сотни миллионов долларов» штрафа штату Нью-Йорк за отмывания российских денег.

Шифф подчеркнул, что это «единственный банк», который захотел вести бизнес с компанией Трампа.

Ранее сообщалось, что демократы в США приступили к планированию расследований против Трампа.