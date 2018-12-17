Порошенко назвал условия поддержки Киева со стороны ЕС
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Евросоюз будет поддерживать Украину в случае демократической политики. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Украине необходимо продвигаться по реформам и демонстрировать европейскую политику для получения поддержки от ЕС.
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Он также отметил, что Киеву, в частности, нужно демонстрировать ответственное отношение к усилению оборонной составляющей.
Ранее сообщалось, что Порошенко извинился за обещание завершить конфликт в Донбассе.