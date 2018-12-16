Избившему демонстранта экс-советнику Макрона предъявили новые обвинения

Во Франции предъявили новые обвинения Александру Беналля, бывшему советнику президента страны Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что его обвинили во «вмешательстве в работу правоохранительных органов» и «умышленном насилии в составе группы лиц».

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Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.

После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.