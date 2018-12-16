Порошенко поручил СБУ проверить родственников госслужащих на гражданство России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12092395/AP_18340503006602-pic905-895x505-29027.jpg">

Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством России, передает «112 Украина».

Отмечается, что особое внимание украинский лидер призвал обратить родственные связи правоохрантиелей и следователей.

Реклама

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что как только получит результаты проверки, «за ним дело не станет».

Ранее в Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам. При этом российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет уже запрещено въезжать на украинскую территорию.