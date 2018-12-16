Захарова призвала Британию оценить «фейки» «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» ответила на сообщение британской телерадиокомпании «Би-би-си» о причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Ранее была опубликована переписка корреспондента русской службы «Би-би-си», согласно которой компания требует от своих сотрудников находить доказательства вмешательства России в протесты во Франции.
По ее словам, в данном случае речь уже идет не о двойных стандартах и ангажированности британских медиа, а о прямой пропаганде. Захарова также выразила уверенность в том, что «фейки» «Би-би-си» готовят «по элементарной методичке».
«Девочка-корреспондент пишет: «найдите мне русский след, начальство требует». Понимаете? У нее начальство требует найти русский след», — сказала Захарова.
Она также напомнила о многочисленных заявлениях Великобритании о том, что российские СМИ занимаются пропагандой и жалобах британским медийным регуляторам.
«Теперь у меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что Россия обратится в ОБСЕ по поводу обвинений в причастности к акциям «желтых жилетов».