Захарова призвала Британию оценить «фейки» «Би-би-си»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» ответила на сообщение британской телерадиокомпании «Би-би-си» о причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.

Ранее была опубликована переписка корреспондента русской службы «Би-би-си», согласно которой компания требует от своих сотрудников находить доказательства вмешательства России в протесты во Франции.

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По ее словам, в данном случае речь уже идет не о двойных стандартах и ангажированности британских медиа, а о прямой пропаганде. Захарова также выразила уверенность в том, что «фейки» «Би-би-си» готовят «по элементарной методичке».

«Девочка-корреспондент пишет: «найдите мне русский след, начальство требует». Понимаете? У нее начальство требует найти русский след», — сказала Захарова.

Она также напомнила о многочисленных заявлениях Великобритании о том, что российские СМИ занимаются пропагандой и жалобах британским медийным регуляторам.

«Теперь у меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия обратится в ОБСЕ по поводу обвинений в причастности к акциям «желтых жилетов».