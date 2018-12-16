Нарышкин назвал главное событие в работе Госдумы VI созыва

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Директор Службы внешней разведки России, бывший спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, какое событие считает важнейшим за время работы Госдумы VI созыва.

По его словам, данным событием стало законодательное обеспечение присоединения Крыма к России.

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«Важнейшее событие для VI созыва Государственной думы, важнейшее событие для всей страны и прежде всего для крымчан и севастопольцев», — заявил Нарышкин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию, однако оставили рекомендацию не посещать Крым и Северный Кавказ.