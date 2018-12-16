Нарышкин назвал главное событие в работе Госдумы VI созыва
Директор Службы внешней разведки России, бывший спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, какое событие считает важнейшим за время работы Госдумы VI созыва.
По его словам, данным событием стало законодательное обеспечение присоединения Крыма к России.
«Важнейшее событие для VI созыва Государственной думы, важнейшее событие для всей страны и прежде всего для крымчан и севастопольцев», — заявил Нарышкин.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию, однако оставили рекомендацию не посещать Крым и Северный Кавказ.