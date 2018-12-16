Россия обратится в ОБСЕ по поводу обвинений в причастности к акциям «желтых жилетов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу сообщений британских СМИ о «российском следе» в акциях «желтых жилетов» во Франции.
По ее словам, Россия намерена обратиться по вопросу таких «фейков» в международные структуры.
«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт», — сказала Захарова.
15 декабря во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что число задержанных в Париже превысило 160 человек.