Россия обратится в ОБСЕ по поводу обвинений в причастности к акциям «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу сообщений британских СМИ о «российском следе» в акциях «желтых жилетов» во Франции.

По ее словам, Россия намерена обратиться по вопросу таких «фейков» в международные структуры.

Реклама

«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт», — сказала Захарова.

15 декабря во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что число задержанных в Париже превысило 160 человек.