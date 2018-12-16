Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, Казахстану удалось достичь успеха в развитии экономической, социальной и научно-технической областей. Кроме того, государство делает вклад в решение региональных и международных вопросов.
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«Владимир Путин высоко оценил российско-казахстанские отношения стратегического партнерства», — отмечается в тексте телеграммы.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости.