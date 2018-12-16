Новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа «ужасным человеком»

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Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани назвал президента США Дональда Трампа «ужасным человеком». Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, это произошло незадолго до выборов президента в 2016 году.

«Да, я поддерживаю Дональда Трампа. Я делаю это с энтузиазмом, но я не могу замалчивать тот факт, что он является ужасным человеком», — сказал Малвани.

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Подчеркивается, что он сделал такое заявление во время дебатов со своим оппонентом от Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил и.о. главы аппарата Белого дома.