Экс-дипломат Украины рассказал о «побеге» Порошенко из Европарламента

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Экс-дипломат Украины Олег Волошин рассказал о «побеге» украинского президента Петра Порошенко с дебатов в Европарламенте из-за боязни критики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, инцидент произошел 11 декабря, когда в Европарламенте должны были обсуждать итоги выполнения украинской стороной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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«Он (Порошенко. — Газета.Ru) вместо этого поехал в Брюссель», — сказал Волошин.

Он добавил, что Порошенко, будучи почетным гостем, был бы вынужден присутствовать при обсуждении убийства активистки Екатерины Гандзюк, коррупции в стране и проблемы с электронными декларациями чиновников и не имел бы возможности ответить.

«Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо», — заметил Волошин.

Он подчеркнул, что на дебатах говорилось «очень много плохого».

Ранее Порошенко высмеяли в соцсетях за визит к украинке с российским флагом на холодильнике.