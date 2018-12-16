Экс-дипломат Украины рассказал о «побеге» Порошенко из Европарламента
Экс-дипломат Украины Олег Волошин рассказал о «побеге» украинского президента Петра Порошенко с дебатов в Европарламенте из-за боязни критики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как отмечается, инцидент произошел 11 декабря, когда в Европарламенте должны были обсуждать итоги выполнения украинской стороной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
«Он (Порошенко. — Газета.Ru) вместо этого поехал в Брюссель», — сказал Волошин.
Он добавил, что Порошенко, будучи почетным гостем, был бы вынужден присутствовать при обсуждении убийства активистки Екатерины Гандзюк, коррупции в стране и проблемы с электронными декларациями чиновников и не имел бы возможности ответить.
«Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо», — заметил Волошин.
Он подчеркнул, что на дебатах говорилось «очень много плохого».
Ранее Порошенко высмеяли в соцсетях за визит к украинке с российским флагом на холодильнике.