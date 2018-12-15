Bild: в Германии задумались о покупке новых самолетов из-за поломки лайнера Меркель

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Министерство обороны Германии намерено купить один или два Airbus после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель опоздала на саммит G20 из-за поломки государственного А340. Об этом пишет таблоид Bild.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что опоздание Меркель на саммит было «досадным».

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«Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос покупки одного или двух новых дальнемагистральных самолетов», — сказала Ляйен.

В издании отметили, что минобороны может купить A330 или A350, каждый из которых стоит около €200 млн.

Ранее официальный представитель ВВС ФРГ рассказал, что случилось с правительственным самолетом А340.