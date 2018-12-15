Трамп порадовался судебному решению по Obamacare

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что признание техасским судом медицинской реформы Obamacare неконституционной является «отличной новостью» для Америки.

Ранее сообщалось, что федеральный суд в Техасе признал закон Obamacare неконституционным.

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Президент подчеркнул, что решение суда не было «удивительным».

«Отличные новости для Америки», — написал Трамп.

Отмена Obamacare была одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.