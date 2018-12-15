Трамп порадовался судебному решению по Obamacare
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что признание техасским судом медицинской реформы Obamacare неконституционной является «отличной новостью» для Америки.
Ранее сообщалось, что федеральный суд в Техасе признал закон Obamacare неконституционным.
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Президент подчеркнул, что решение суда не было «удивительным».
«Отличные новости для Америки», — написал Трамп.
Отмена Obamacare была одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.