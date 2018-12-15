Премьер Австралии заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Правительство Австралии официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, при этом пока воздержится от переноса посольства из Тель- Авива.

Об этом заявил в премьер-министр Скотт Моррисон.

«Правительство приняло решение о том, что Австралия признаёт Западный Иерусалим столицей Израиля», — приводит его слова SBS.

В октябре сообщалось, что Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.