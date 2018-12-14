Стали известны расходы на ведение «российского дела» в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11657035/RTX4XBUZ-pic905-895x505-84339.jpg">

Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер отчитался минюсту США о расходах на ведение расследования. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно докладу, с апреля по сентябрь 2018 года на расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США было потрачено $4,6 млн, из которых $2,9 млн составила зарплата сотрудников. При этом, по данным телеканала ABC, с начала расследования всего было израсходовано более $25 млн.

Ранее сообщалось, что некоторые сторонники президента США Дональда Трампа нервничают из-за его юридических проблем.