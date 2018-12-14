Reuters: риск выхода Британии из ЕС без соглашения возрос

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Риск Brexit без соглашения между Великобританией и Евросоюзом возрастает, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного британского чиновника.

По словам источника агентства, риск возрастает, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет согласовать с представителями ЕС условия, которые бы устроили ее противников в консервативной партии.

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«Мы готовы к отсутствию сделки, общественность к этому не готова», — заявил чиновник.

Он отметил, что в сложившихся условиях также значительно выросла вероятность повторного референдума. При этом в Великобритании и Евросоюзе нет консенсуса по поводу альтернатив соглашению, которое было заключено в мае.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потеряли уверенность в Мэй из-за Brexit.