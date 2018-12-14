Кремль высказался о просьбе Кадырова увеличить финансирование Чечни

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова об увеличении финансирования региона, передает РИА «Новости»

«Это скорее вопрос к правительству, но вместе с тем, главы регионов, конечно, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов на территории их субъектов», — сказал Песков.

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Он также назвал происходящее с Чеченской республикой «нормальным вопросом развития» и подчеркнул, что «всегда не хватает денег».

Ранее Кадыров попросил увеличить финансирование своего региона со стороны федерального центра.