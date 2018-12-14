В Кремле заявили о готовности к встрече Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эти переговоры нужны обеим сторонам.

«Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона. Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для, скажем так, нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы Российской Федерации», — отметил Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие для встречи Трампа с Путиным.